رئيس «النواب» في ختام دور الانعقاد الثالث: هدفنا بناء حياة كريمة للمصريين

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددا من رسائل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس والوكيلين والأمين العام لمجلس النواب والحكومة وممثليها في نهاية جلسات دور الانعقاد الثالث.

وجاءت رئيس مجلس النواب، كما يلي.

- نتطلع إلى مزيد من الاجتهاد والعمل المخلص، واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن وثقة الشعب في مؤسسته التشريعية.

- في مقدمة مهام مجلس النواب وضع بنية تشريعية متكاملة تلبي تطلعات الدولة نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة لكل المصريين.

- الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على توجيهاته لأعضاء حكومته بالتنسيق والتعاون مع مجلس النواب في مشروعات القوانين للوصول للأفضل.

- الأغلبية والمعارضة والمستقلين من أعضاء المجلس حرصوا على الارتقاء بروح الفريق الواحد والفهم المشترك والعطاء المجرد من أي أهداف سوى المصلحة العامة لبناء مصر.

- الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس قدّمت صورة مضيئة للممارسة البرلمانية التي تعمل للمصلحة الوطنية.

- انطلاقا من استشعار المجلس بمحورية المرحلة الراهنة انطلقت الممارسة البرلمانية على أساس التنسيق الدائم والتشاور الإيجابي مع الحكومة.

- نشاط الدبلوماسية البرلمانية كان له تأثير فاعل في التعاون والتقارب مع البرلمانات الصديقة والشقيقة.