مدبولي: اتخذنا عدة قرارات لدعم القطاع الخاص.. ولدينا تعديلات ثورية بقانون الاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة تستعد لاستعراض العديد من الخطوات التي نجحت الدولة المصرية في إنجازها ببرنامج الطروحات، مضيفا أنَّ الحكومة كانت حريصة على عدم الحديث بشأنّه قبل الانتهاء من العقود والصفقات التي تمّ التخطيط لها، خاصة أن الحكومة تستهدف 2 مليار من عمليات الطروحات والاستحواذات من القطاع الخاص في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة.

الحكومة تركز على دعم القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقده لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، أنَّ الفترة الماضية كانت الحكومة تركز على دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ليتولى القيادة بالكامل في الفترة المقبلة، مع زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لمواجهة أي أزمات للعملة الصعبة.

مشاركة القطاع الخاص شهدت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار

وأشار مدبولي، إلى أنَّ مشاركة القطاع الخاص شهدت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، متابعًا «اتخذنا العديد من القرارات الكبيرة التي كان يحلم بها القطاع الخاص فيما يخص مناخ الاستثمار، مع عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي».