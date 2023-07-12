القطاع الخاص بطل «الطروحات».. الحكومة تستعد لطرح 50 شركة جديدة أمام مجتمع الأعمال (ملف خاص)

فى مؤتمر موسع أعلنت الحكومة، أمس الأول، عن آخر تطورات برنامج الطروحات، الذى ويجرى تنفيذه فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص داخل مصر وخارجها، فى الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذ المزيد من المشاريع الجديدة، عبر إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر، عن إبرام عقود لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن البرنامج، فيما تعمل الحكومة بالتعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية» على تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن البرنامج.

«الوطن» فى الملف التالى، تعرض من خلال الخبراء والمتخصصين والمستثمرين، تفاصيل برنامج الطروحات، ومستهدفاته لتنمية الاقتصاد، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلاً عن توسيع مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية والمشروعات والشركات الكبرى، دون مساس بأوضاع العمالة التى تحكمها اللوائح والقوانين، وبما يزيد من فرص العمل.