استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا، إذ يعد سوق العبور من أكبر أسواق الجملة في مصر بالنسبة للخضروات والفاكهة، وتتميز منتجات مصر الزراعية بجودتها العالية ومذاقها المميز، بالإضافة للتنوع الكبير في منتجات الخضروات والفاكهة.

واستقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس، مع توافر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة، دون وجود أي نقص، ويختلف السعر من صنف لآخر، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا بسوق العبور، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 2.75 إلى 4.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 6.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 10 إلى 15 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 4 إلى 7 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 5 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 6 إلى 9 جنيهات، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 2 إلى 4.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهد أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا أيضا، إذ يتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 10 إلى 14 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 15 إلى 25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو العويسي ما بين 20 إلى 35 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 17 إلى 21 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الخوخ البلدي العريشي ما بين 20 إلى 30 جنيها، كما يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 10 إلى 18 جنيها للكيلو ويتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 25 إلى 35 جنيها، بينما يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 14 إلى 20 جنيها.