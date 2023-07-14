القبض على مسجل خطر بالمنيا بتهمة النصب على عملاء البنوك     

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة مركز العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك والهيئة القومية للبريد.

وبيّنت التحريات أن المتهم يستولي على أموال ضحاياه من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو البريد أو مندوب أحد الوزارات وفوزهم بجوائز مالية أو تحديث بياناتهم أو مساعدتهم في الحصول على قروض، واستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامه بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على مبلغ مالي 4 خطوط وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وارتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.