عاجل.. ضربة ثلاثية لـ الأهلي قبل مباراة «المقاولون»

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية، ضربة ثلاثية قبل مواجهة المقاولون العرب بعد انتهاء مباراته مع الزمالك، والتي فاز بها المارد الأحمر 4-1 في لقاء مؤجل من الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

وتأكد غياب ثلاثة لاعبين دفعة واحدة عن النادي الأهلي أمام المقاولون العرب، في مواجهة يوم الأحد المقبل، بالجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز، بعد حصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الزمالك بالقمة 126.

غياب 3 لاعبين عن الأهلي أمام المقاولون في الدوري

ويغيب الثلاثي ياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم عن مباراة المقاولون بداعي الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك، علما بأن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، يتجه لإراحة عدد من الأساسيين استعدادا للموسم الجديد، ومن المنتظر أن تشهد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري منح الفرصة لعدد كبير من البدلاء والصاعدين.

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