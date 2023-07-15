ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، من ضط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عبر انتحال صفة ضباط شرطة بدائرة قسم التجمع الأول، واعترفوا بارتكابهم العديد من الوقائع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة لتجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم، بحضور 6 أشخص مجهولين إلى الشركة، وإدعائهم أنهم ضباط شرطة، واصطحبوه داخل سيارة «ميكروباص»، بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار بناء على شكوى محررة ضده.

المتهمون استولوا على مبالغ مالية كبيرة

وقال اللمحاسب في بلاغه، إنّ المتهمين طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء الشكوى وإطلاق سراحه، ثم توجهوا لأحد البنوك، وحول لحساب واحدا منهم مبلغًا وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين، كما سحب مبلغ 150 ألف جنيه وأعطاه لهم، ثم حول مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكي لصالح حساب إحدى الشركات، ليطلقوا سراحه بعد ذلك.

وعقب توجهه لسيارته، اكتشف سرقة مبلغ مالي وبعض متعلقاته من داخلها، وأنه تعرض لعملية نصب.

تشكيل عصابي من 10 أشخاص

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص يمتلك أحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مليون جنيه كان في حساب اثنين من المتهمين.

وبمواجهتهم، اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، إذ أقر اثنان منهم بتحريض باقي المتهمين على سرقة المُبلغ، نظراً لعلمهما باستيلاء الضحية على مبالغ مالية من الشركة محل عملها، وفي سبيل ذلك، خططوا لارتكاب الواقعة، وتقاسموا المبالغ المالية فيما بينهم.

وباستدعاء المجني عليه، اتهمهم بارتكاب الواقعة، و بسؤال مالك الشركة المشار إليها، اتهم المجني عليه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة عمله.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.