إيقاف أعمال بناء مخالف في حي الجمرك بالإسكندرية

أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أن جميع إدارات الحي تعمل على مدار اليوم وتوجد نوباتيجات على مدار الساعة لذلك يتم رصد أي مخالفة ويتم التعامل معها فوراً ولن يسمح بأي مخالفة ولا تهاون على كل من يحاول مخالفة القانون والقرارات وخاصة مخالفات المباني أو أي مخالفة تمس حياة وأرواح المواطنين.

إزالة فورية

وأضافت رئيس حي الجمرك، أنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة التصدي للأعمال المخالفة بنطاق الحي جرى شن حملة ضمت مهندس المنطقة وإدارة المشروعات والإدارات المعنية بالحي وتم إيقاف وإزالة أعمال بناء بدون ترخيص بالدور الـ 15 من العقار الكائن 21 حارة مدورة بمنطقة بحري.

فتح الطريق للمارة

أضافت المهندسة نهى خليفة أنه جرى فتح الطريق بشارع ابن الورد بالجمرك، وذلك أثر إزالة الأجزاء المعلقة من العقار رقم 23، وذلك بالتنسيق بين وحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية والمشروعات وتم إزالة آثار الهدم من الشارع لسهولة المرور فيه وعدم تعرض المواطنين للخطر ولن نتوانى في خدمة المواطنين في كل ما يخص الحي وإداراته المختلفة تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.