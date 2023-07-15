انهيار بلكونات عقار في حي باكوس بالإسكندرية ووفاة شخصين وإصابة 2

كلف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالتعامل الفوري مع حادث سقوط بلكونة الدور الثالث والثاني على المارة بعقار بشارع مصطفى كامل بباكوس بحي شرق إذ سقطت البلكونات على المارة مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 2 وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وشدد المحافظ على تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

تحرك فوري

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الجهات المعنية تحركت على الفور إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة وقد أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وعدد 2 حالة إصابة وتم نقلهما إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

بلاغ بالحادث

وكان قد ورد بلاغ يفيد سقوط بلكونة الدور الثالث والثانى على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحي شرق، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.