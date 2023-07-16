مدبولي يستعرض حوافز مقترحة لمشروعات المناطق المركزية للأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عبدالمُطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة «إنكوم»، ومسئولي الهيئة العامة للاستثمار وشركة «إنكوم».

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون هناك معايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على المحفزات المخصصة للمناطق المركزية للأعمال، سواء لمساحة المشروع، أو تكلفته الاستثمارية، وكذا الاستثمارات الواردة من الخارج، وغيرها من المحددات.

وخلال الاجتماع، قال حسام هيبة، إنّه على مدار الفترة الماضية، عُقدت عدة اجتماعات مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي وزارة المالية؛ بشأن وضع تصور لتحفيز الاستثمارات في المناطق المركزية للأعمال، وبينها المنطقة المركزية للأعمال الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن المُقترح الخاص بالمحفزات، دراسة إمكان الترخيص لمناطق أعمال مركزية لإقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية وغيرها من الأنشطة المُكملة لها، وتشمل الحوافز المُقترحة، وحوافز ضريبية، وتيسيرات في الإجراءات، وغيرها.

وتمت الإشارة إلى أنّ هذه الحوافز المُقترحة نوقشت مع عدد من مستثمري القطاع الخاص، المصريين والأجانب، وهناك ترحيب بها، وتوافق على أنّها ستسهم في دفع وجذب المزيد من الاستثمارات.