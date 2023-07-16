برلماني: مصر حريصة على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهرت خلال الفترة الماضية حرصا شديدا على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال وضع آليات واضحة للتفعيل، بالإضافة إلى إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034، التي تتضمن الاستفادة من الدروس المستقاة من الخطة العشرية الأولى للنيباد.

عثمان: الدولة المصرية حريصة على دفع البنية التحتية وتمويلها بالقارة

وأضاف «عثمان»، أن هناك ملفات أساسية توليها الدولة المصرية اهتماما، وسيتم طرحها على مائدة الحوار أهمها دفع البنية التحتية وتمويلها بالقارة، باعتبارها عاملا مهما لتحقيق التنمية والاستقرار والتشغيل وتوفير فرص العمل والربط بين الدول الأفريقية والتي يمثل الشباب فيها حوالي 60% من إجمالي عدد السكان، أما المحور الثاني يتمثل في التحول الصناعي وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاديات الأفريقية باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد.

عثمان: مصر تتجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي القاري

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تتجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، مشيرا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الأفريقية في الربع الأول من العام الجاري إذ بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة، مليارا و611 مليون دولار، كما وصلت قيمة الواردات المصرية من القارة إلى 506 ملايين دولار.

وأوضح أن القارة السمراء غنية بمواردها الطبيعية التي تتيح لها تحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة في حال دفع مشروعات التكامل بين دول القارة، إذ تمتلك دول القارة السمراء نحو 30% من الثروات المعدنية في العالم و12% من الاحتياطي العالمي للنفط و43% من مصادر الذهب العالمي و50% من مصادر الماس في العالم و67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة.