المنتج السينمائي جابي خوري ضيف شرف مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والمقرر إقامته في الفترة من 21 إلn 27 سبتمبر 2023، أنه تقرر اختيار المنتج السينمائي الكبير جابي خوري ضيف شرف النسخة الأولي للمهرجان.

والتقى الباسوسي وجابي خوري والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان في لقاء موسع ضمن استعدادات انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وارتبط اسم جابي خوري بالمخرج الراحل يوسف شاهين، ليس لأنه منتج معظم أفلامه فحسب، ولكنهما أيضا متفقان في الفكر وشريكان في الإنتاج وتربطهما صلة قرابة ويجمعهما مسقط رأس واحد.

معلومات عن جابي خوري

ولد المنتج المصري جابي خوري في مدينة الإسكندرية بمصر في الرابع من مايو عام 1952، واستطاع من خلال شركته أن يترك بصمة واضحة في عالم الإنتاج السينمائي، ربما لنوعية الأفلام التي يقدمها والتي ينتمي أغلبها لسينما الواقع، التي لا تهدف في الأساس إلى الربح، ويرى الكثيرون أنها تعد استمرارا لمدرسة الراحل يوسف شاهين.

جابي خوري: يوسف شاهين كان مؤسسة فنية

وأشار المنتج جابي خوري، إلى أن يوسف شاهين كان مؤسسة فنية تسير على الأرض فهو منح الفرص لوجوه شابة جديدة في كافة الفروع السينمائية من كتابة وتمثيل وإخراج، كما منحها أيضا لمخرجين كبار من أبناء جيله، كما هو الحال في تجربة السقا مات للمخرج الكبير الراحل صلاح أبوسيف الذي أنتجه بعدما خشي كثير من المنتجين من تقديم فيلم عن فكرة الموت.