مهرجان دواير الثقافي يحتفل بنجاح دورته الأولى (صور)

كخلية نحل، كان يعمل فريق تنظيم مهرجان دواير الثقافي الذي أسدل الستار عن دورته الأولى مساء أمس بسينما راديو، ليحتفل القائمون عليه، بنجاح فكرتهم التي تحولت لواقع ملموس، استمر على مدار 10 أيام، شهدت العديد من الفعاليات الثقافية والندوات الأدبية والورش الفنية، بجانب استضافة باقة متميزة من الكتاب والأدباء من الوطن العربي، والمتخصصين في الشأن الثقافي.

فريق تنظيم مهرجان دواير الثقافي

هناك العديد من الجنود المجهولة الذين لم يتصدروا المشهد على مدار فعاليات المهرجان، ولكن تركوا بصمة كان لها بالغ الأثر في نجاح الدورة الأولى، بداية من فريق التواصل مع الكتاب وآخرين مسؤولين عن اختيار الفعاليات، وجزء كانت مهمته التواصل مع الناشرين وإدخال عناوين الكتب المشاركة على «السيستم» لسهولة الوصول إليها وخدمة الجمهور، وغرها من المهام والإجراءت اللوجستية التي بذلها عدد كبير من فريق مكتبتي ديوان وتنمية منظمي المهرجان.

تفاصيل التحضير لمهرجان دواير الثقافي

تقول الدكتورة أمل محمود، شريك في مكتبات ديوان وأحد منظمي المهرجان، إنها كنت المسؤولة عن الجزء المتعلق بالتحضيرات التي بدأت عقب الاستقرار على الفكرة واسم المهرجان، وعمل تحت قيادتها فريق من الشباب والشابات الذين لم يدخروا جهدًا في إخراج الدورة الوليدة في أبهى صورة: «مجهود كبير بذله الشباب من ديوان وتنمية وكان فيه منهم المسؤول علن المشتريات وجزء عن التسويق والسوشيال ميديا والفعاليات وغيرها».

وأضافت لـ«الوطن»، قمنا بعمل حلقات متصلة، كي تتشابك جميع المهام مع بعضها البعض، للحديث والاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بإقامة الدورة الأولى، واختارنا معًا اسم المهرجان والفعاليات والدور المشاركة وغيرها ولم نتوقف عن العمل حتى الختام»، مشيرة إلى أنهم تعاملوا مع المهرجان باعتباره كيان قائم بذاته ومنفصل عن المكتبتين.

وعن ارتفاع أسعار الكتب المشاركة في المعرض المقام على هامش المهرجان، أوضحت أن هناك بالفعل صدمة في أسعار الكتب بشكل عام، نتيجة ارتفاع الأسعار والورق والدولار، وبالتالي انعكس ذلك على تكلفة الطباعة، لافتة إلى أن المهرجان قدم خصومات حتى 30% ، بجانب معرض للكتب المستعملة لتشجيع الجمهور على الشراء: «فى النهاية المعرض بيضم دور نشر مختلفة وليس ديوان وتنمية فقط وهناك دور نشر عربية تكلفتها مرتفعة»، مشيرة إلى أنهم يدرسون الآن فكرة إصدار عناوين اقتصادية بأسعار مخفضة تناسب القارئ وتلبي احتياجاته وتشجعه على القراءة.

وعبرت عن سعادتها بنجاح مهرجان دواير الثقافي في دورته الأولى التي اختتمت فعالياتها مساء أمس بسينما راديو والذي شارك فيه ما يقرب من 25 دار نشر، متمنية أن يواصل المهرجان دوراته ويقدم كل ما يفيد ويخدم القارئ ويطور من برامجه الثقافية في السنوات المقبلة.