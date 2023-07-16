«الإسكندرية السينمائي» يحتفل بمئوية «شرير الشاشة» توفيق الدقن

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي، الأمير أباظة، الاحتفال بمئوية الفنان الكبير توفيق الدقن، خلال الدورة التاسعة والثلاثين.

يأتي ذلك من خلال حفل خاص يقيمه المهرجان بحضور نجله ماضي الدقن، الذي يتسلم درع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بحضور حشد من صناع السينما في مصر ودول البحر المتوسط، كما يقوم المهرجان بطباعة كتاب يتضمن السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير، من تأليف الناقد السينمائي طارق مرسي.

معلومات عن الفنان الكبير توفيق الدقن

يذكر أن الفنان توفيق الدقن ولد في 3 مايو عام 1923، وتوفي في 26 نوفمبر 1988 بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتوفي عن عمر يناهز الـ65 عاما بعد إصابته بمرض فشل كلوي.

وبدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا بالمعهد العالي للفنون المسرحية من خلال أدوار صغيره إلى أن اشترك في فيلم «ظهور الإسلام» عام 1951، ثم التحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات، ثم التحق بالمسرح القومي وظلّ عضوا به حتى إحالته إلى التقاعد.

واشتهر توفيق الدقن، بأدوار الشر وإن لم يخلُ أداؤه من خفه الظل، وكان ناجحا في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب إجادته لأدوار الشر.

أفلام توفيق الدقن في السينما المصرية

كما شارك في العديد من الأفلام الناجحة، ومن أبرزها فيلم «صراع في الميناء»، و«ابن حميدو» و«درب المهابيل»، و«سر طاقية الإخفاء»، و«بنت الحتة»، و«في بيتنا رجل»، و«الناصر صلاح الدين»، و«ألمظ وعبده الحامولي»، و«مراتي مدير عام»، و«أدهم الشرقاوي»، وغيرها من الأفلام التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجماهير.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، وتشارك بالمهرجان الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.