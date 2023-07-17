الرقابة المالية: إجازة رسمية من الخميس إلى الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنَّ الإجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 وعيد ثورة 23 يوليو، ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، حتي يوم الأحد 23 يوليو 2023.

موعد استئناف العمل بالهيئة

وأضافت الرقابة المالية، في بيان لها اليوم، أنَّه سيتمّ استئناف العمل بالهيئة العامة للرقابة المالية صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023.

تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات «139 و140 و141»، والتي من شأنها تمهيد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا، لتحقيق الشمول المالي.