رئيس النواب يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد: أعاده الله على وطننا بالبركات
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ولاء نعمه الله
01:04 م | الإثنين 17 يوليو 2023
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ.
جاء في نص برقية التهنئة: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أنَّ أغتنم مناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، لأعرب لكم عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، سائلا الله - جلت قدرته - أن يسدد بالتوفيق كل جهد مخلص يسعى لتقدم مصر، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادتكم ووطننا الغالي، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير».