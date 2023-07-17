«مصر الخير»: إقرار قانون التحالف الوطني بداية طفرة في العمل المجتمعي

ثمّنت مؤسسة مصر الخير، إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمجلس النواب، لتعظيم وتعزيز دور العمل الأهلي في القرى المصرية، حيث يعيد القانون نظرية التوازن للمجتمع في ظل التحديات الاقتصادية.

قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أنّ إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيؤدي إلى طفرة في العمل الأهلي المجتمعي خلال المرحلة الحالية، خاصة مع الجهد الكبير الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني، وفي ظل التطور الذي تشهده البلاد، مثمّنا الجهود التي تعمل على دفع عجلة التنمية.

وأوضح أنّ مؤسسة مصر الخير، تأتي في مقدمة مؤسسات المجتمع المدني التي دعمت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جميع أنشطته، منذ توقيع ميثاق التحالف العام الماضي، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2022 عام للمجتمع المدني لتعزيز إمكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أنّ التحالف الوطني منذ إطلاقه، أرسى العديد من المعايير المهمة التي تضمن الوصول بخدمات المجتمع المدني إلى جميع المحافظات المصرية بشكل منظم وفقا لقواعد البيانات المتاحة للتحالف الوطني.

أهمية القانون

من جانبه، قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، إنّ القانون مثّل نقلة نوعية ورائدة للاستفادة من جهود العمل الأهلي على الأصعدة التنموية، والمؤسسة بما تملكه من باع كبير في العمل المدني، كانت من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي انضمت للتحالف في مبادراته المختلفة الخدمية والتنموية، حيث يعد التحالف هو الأول من نوعه في مصر، بما يضمه من كيانات كبيرة كالاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية والنوعية، وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة التأثير الواضح والتجارب الناجحة في دعم الأسر الأكثر احتياجا في كل ربوع مصر.

ولفت إلى أنّ إقرار القانون سيساهم في تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع لإحداث نقلة نوعية حقيقية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة عن طريق الخبرات والمشروعات التطوعية التنموية لتقديم أداء أفضل للخدمات العامة وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد رفاعي، أنّ تلك المرحلة مهمة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، للسير نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري، مضيفا أنّ القانون استجاب لطموحات المجتمع المدني المصري في وضع إطار له يدعم جهوده لتحقيق الأهداف القومية.