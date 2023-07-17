رئيس جمعية «الباقيات الصالحات» تشيد بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

أكدت الدكتورة مروى ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، أهمية قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يعد نقلة فارقة وفاعلة بل ومتفردة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري.

وأشارت إلى أن القانون بعد إقراره من مجلس النواب، له دور فاعل في توحيد الجهود والمرجعية الموحدة والتفاعلية والعمل الميداني المركزي، وفقا لنظم إحصائية دقيقة للفئات الأكثر احتياجا.

أوضحت في بيان أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعمل على بلورة الجهود وتنسيقها لتتشكل قوة فاعلة لدفع العجلة التنموية على الصعيد الاقصادي والاجتماعي الذي ينعكس على الارتقاء بمستوى الأداء للخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، في تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، التي تحتاج إلى التكاتف المؤسسي الضابط لكل الجهود لدعم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، ما يرسخ تعميق العمل التطوعي وتعزيز التنسيق المستمر لمؤسسات المجتمع المدني في إطار من الاستقلالية والمرونة.