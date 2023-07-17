«دير شبيجل»: تسريب بيانات 5600 موظف بالمخابرات الأمريكية والألمانية

ذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية أنه حدث تسريب لبيانات نحو 5600 موظف من أجهزة المخابرات الأمريكية والألمانية، بعدما استخدم هؤلاء الموظفون برنامج مكافح فيروسات شهير، وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة التسريبات، لتشمل بيانات أكثر حساسية.

تسريب بيانات أشخاص بأجهزة مكافحة التجسس

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن التسريب طال أشخاصا من عناصر الشرطة الجنائية، ومن جهاز مكافحة التجسس، والمخابرات في ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تسرب البيانات عبر منصة أمان التابعة لجوجل

وأوضحت المجلة أن البيانات المسربة طالت أيضاً مجموعة من الأشخاص بوكالة الأمن القومي الأمريكية، وفي وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI)، في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن الموظفين قد سجلوا من قبل بياناتهم على منصة أمان تكنولوجيا المعلومات (VirusTotal)، المملوكة لشركة (Alphabet Corporation)، التي تمتلك أيضاً محرك بحث جوجل (Google).