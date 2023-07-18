سيد معوض يطالب كولر بتفادي أخطاء حسام البدري مع الأهلي في 2018

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان متواجدًا في الجهاز الفني لفريق الأهلي عام 2017-2018 مع حسام البدري، ورفض إراحة اللاعبين، من أجل البحث عن الأرقام القياسية، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري.

سيد معوض يطالب كولر بتفادي أخطاء البدري مع الأهلي

أوضح «معوض»، في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: «الأهلي تضرر بعد ذلك، بعدمًا حيث تعرض اللاعبين للإصابة، مثل وليد أزارو، وكان وقتها العنصر الأهم في الفريق، كذلك تعرض 3 أو 4 لاعبين من الإصابة وقتها، وخرج الفريق من الكأس أمام الأسيوطي، وخاض الفريق مباراتين في دوري الابطال لم يخرج سوى بنقطة واحدة».

وقال معوض: «مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كان عليه التضحية حتى لو بالخروج من كأس مصر، من أجل الاستعداد للموسم المقبل، الذي سيكون فيه استعداد قوي لبطولات كثيرة، الأهم حاليا إراحة اللاعبين، وعمل معسكر جيد لتجهيز اللاعبين».

وأضاف: «إكمال الموسم بالعناصر الحالية، لن يحقق أي استفادة للفريق في الموسم القادم، بل سيضر الأهلي كثيرا، وحتى لو خرج من كأس مصر فأنه سيحافظ على الموسم المقبل، وانسب وقت للراحة بالنسبة للاعبين هو في الوقت الحالي، كما سبق وحدث في نهاية الموسم الماضي».

وأكمل: «جوارديولا ظل 4 سنوات من أجل انتقاء أبرز العناصر المناسبة، حتى وصل لاكتساح الألقاب، كل مدرب يبحث عن أنسب اللاعبين، وبالنسبة لعروض أوسوريو فهي من منتخبات عادية جدا».

واختتم: «الديربي دائمًا يكون بين أقوى فريقين، وشعبية الأهلي والزمالك ضخمة، ولا يجب التقليل من اللقاء، وأوسوريو سبب الخسارة الفادحة للزمالك، ولو كان المدرب الكولومبي نجح في تحقيق الفوز، لتحدث بشكل أفضل عن الديربي، بدلا من التقليل من اللقاء».