عاجل.. الأهلي يعلن التعاقد رسميا مع إمام عاشور (فيديو)

أعلن النادي الأهلي، بشكل رسمي التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، والزمالك السابق، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية الموسم الكروي الجديد.

رسميا.. الأهلي يعلن صفقة إمام عاشور

وكشف النادي الأهلي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إتمام التعاقد مع إمام عاشور ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق بداية الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي أن صفقة إمام عاشور أبرمت مقابل 3 ملايين دولار، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون جنيه، ولمدة 5 مواسم.

وكان إمام عاشور، قد انتقل إلى ميتلاند الدنماركي، خلال يناير الماضي، قادمًا من نادي الزمالك مقابل 2.5 مليون دولار.

مشوار إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركي

ولم يشارك إمام عاشور، بشكل منتظم مع ميتلاند الدنماركي، إذ ظهر في 7 مباريات مع الفريق، رغم بدايته القوية مع الفريق.

وسجل إمام عاشور هدفين مع ميتلاند الدنماركي، خلال مشاركاته الـ7، قبل أن يتعرض لإصابة قوية أنهت موسمه.

وأصيب إمام عاشور، بقطع في العضلة الخلفية، لينتهي موسمه مع ميتلاند ويعود إلى مصر من جديد في شهر أبريل الماضي.