مدبولي: قمة دول جوار السودان تؤكد حرص مصر على حقن دماء الشعب السوداني

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة، حيث هنأ رئيس الوزراء في مستهل حديثه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، وجموع أبناء الشعب المصري العظيم، بحلول العام الهجري الجديد، والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد علينا مثل هذه الأيام والمناسبات ونحن ننعم بالخير والأمن والاستقرار.

ولفت رئيس الوزراء في حديثه، إلى مؤتمر قمة دول جوار السودان، الذي استضافته القاهرة مؤخرا، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرؤساء دول وحكومات دول الجوار المُباشر للسودان، لبحث سبل معالجة وتسوية الأزمة السودانية الحالية وصياغة رؤية مشتركة لحلها، بالتنسيق مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، مشيرا إلى أنّ انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يأتي تأكيدا لحرص الدولة المصرية على أهمية التوصل لرؤية متكاملة تضمن إنهاء الصراع الحالي، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، والعمل على الحد من التداعيات السلبية لتلك الأزمة على دول الجوار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته في أن تسهم التوصيات والمقترحات التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان في إنهاء الازمة الحالية، وأن يعود للسودان الشقيق استقراره وأمنه.

ولفت رئيس الوزراء إلى اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش انعقاد مؤتمر القمة، وبينها لقاءه مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، مشيرا إلى أهمية اللقاء، وما تم التأكيد خلاله على الإرادة السياسية المتبادلة من قيادة البلدين لدعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وصولا لتحقيق المصالح المشتركة، مثمناً في هذا الصدد ما جرى الاتفاق عليه فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وتطرق رئيس الوزراء فيما يخص الشأن الخارجي، إلى المشاركة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، التي عُقدت مؤخرا بالعاصمة الكينية نيروبي، وما تم عقده من لقاءات على هامش انعقاد هذه القمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن الداخلي، مجددا التأكيد على استمرار جهود الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، قائلا: «نعمل على تواجد القطاع الخاص بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لجعله أكثر قدرة على القيادة في الفترة المقبلة».