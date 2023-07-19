الحكومة: فترة تخفيف أحمال الكهرباء مؤقتة بسبب الموجة الحارة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرائ، إنّ وزارة الكهرباء بدأت منذ يومين تخفيف أحمال الكهرباء، بسبب الموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، ما انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وضغط شديد على الشبكات الخاصة به، أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، المنعقد في مقرها بالعلمين الجديدة، أنّه مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأشار إلى أنّ الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، قائلا: «نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية».

وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء، أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.