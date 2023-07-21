الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تساعد على الخشوع في الصلاة.. بينها الدعاء ساجدا

الصلاة هي عماد الدين، ومن الأمور التي يبحث عنها الكثير من المسلمين الخشوع في الصلاة، وكيفية تحقيقه، نظرا لكون الصلاة تعد رابطاً بين العبد وربه، ويعاني البعض من عدم القدرة على الخشوع أثناء الصلاة.

الخشوع

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» 10 أمور تساعد على الخشوع في الصلاة، وفقا لما أوضحه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

الخشوع في الصلاة

وقال العالمي للفتوى الإلكترونية في منشور له نشر عبر بوابته الرسمية، هناك 10 أمور تساعد على الخشوع في الصلاة وهي:

ـ ترديد الأذان.

ـ سبغ الوضوء تحسينه.

ـ أداء الصلاة على وقتها، والمحافظة على أدائها في جماعة.

ـ الابتعاد عن الضوضاء والمشتتات.

ـ الاطمئنان في أداء الصلاة.

الدعاء في السجود

ـ استشعار القرب من الله.

ـ معرفة معاني الأيات التي نصلي بها وتدبرها.

ـ استحضار معاني الأذكار داخل الصلاة.

ـ الإكثار من الدعاء في السجود.

ـ المحافظة على أذكار ختم الصلاة.

أداء الصلاة في وقتها

وفي سياق منفصل أكد المركز أن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربة عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ»، أخرجه أحمد.