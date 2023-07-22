زراعة 750 شجرة مثمرة وزينة بمبادرة «أحلى وهي خضرة» بسوهاج

عكفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج على زراعة 750 شجرة في إطار حملة أحلى وهي خضرة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، لتفعيل وتجميل شوارع وميادين محافظة سوهاج خاصة شوارع الظهير الصحراوي.

زراعة 750 شجرة بسوهاج

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في بيان، إنه جرى زراعة 750 شجرة اليوم الظهير الصحراوي لمدينة طهطا وقرى بنجا ونزلة القاضي والشيخ زين الدين وأن أعمال ري وزراعة الأشجار مستمرة بمختلف الطرق العامة بمعرفة مجلس قروي بنجا ومجلس قروي نزلة القاضي بمركز طهطا والوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

تفعيل أحلى وهي خضرة بسوهاج

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أن الوحدة مستمرة بأعمال زراعة ورى الأشجار يوميا وبصفة مستمرة، ضمن مبادرة أحلى وهي خضرة التي يشارك بها مخالف مراكز ومدن محافظة سوهاج، لزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة حفاظا على اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة والمظهر الحضاري اللائق بالمدن والمراكز بسوهاج.