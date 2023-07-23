بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بإسبانيا

بدأ الناخبون في إسبانيا، اليوم، التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة، وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بعدما تعرض حزبه الاشتراكي العمالي وشريكه اليساري يونيداس بوديموس، إلى تراجع حاد في الانتخابات المحلية والإقليمية التي جرت في مايو الماضي.

احتمالية تقدم الحزب الشعبي اليميني

وتشير أغلب استطلاعات الرأي بشأن تصويت اليوم، إلى احتمالية تقدم الحزب الشعبي اليميني الذي فاز في انتخابات مايو الماضي على الاشتراكيين، إلا أنّه من المرجح يحتاج إلى دعم حزب فوكس اليميني المتطرف، إذا كان يرغب في تشكيل حكومة، ومن شأن هذا الائتلاف أن يعيد قوة اليمين المتطرف إلى الحكومة الإسبانية للمرة الأولى منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر السبعينات من القرن الماضي بعد نحو 40 عامًا من حكم الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو.

وفي المقابل، هناك الاشتراكيون وحركة جديدة تدعى سومار تضم 15 حزبا يساريا صغيرا للمرة الأولى على الإطلاق، وفي ظل عدم توقع حصول أي حزب على أغلبية مطلقة، يكون الخيار بالأساس بين تحالف يساري آخر وشراكة بين اليمين واليمين المتطرف.