تفاصيل صادرات الهواتف المحمولة المنتجة على أرض مصر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك علامات تجارية عالمية شهيرة في إنتاج الهاتف المحمول، أصبحت الآن، موجودة على أرض مصر.

تدشين مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول

ولفت المركز عبر الصفحة الرسمية له على «فيس بوك»، أن مدن «أسيوط، بني سويف، العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر»، تشهد محاور خطة مصرية كبرى لتدشين مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول، بعد عهود اقتصرت على مجرد تجميعه واستيراده، الأمر الذي شجع شركات عالمية أخرى، مثل: «شاومي» و«ريلمي» و«هواوي»، لتبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، على غرار تجربة «سامسونج» في مصر.

صادرات مليارية للهواتف المحمولة

وأوضح المركز أن حجم الصادرات السنوية لـ«سامسونج» من مصنعها ببني سويف، بلغ مليارا و300 مليون دولار.

- «vivo» الصينية: حجم استثمارات يقدر بـ20 مليون دولار في مصنعها بالعاشر من رمضان.

- «أوبو»: 40% نسبة المكون المحلي لمنتجات أوبو الصينية بمصنعها بالعاشر من رمضان.

- «إنفنيكس»: 80% من مبيعات الشركة الصينية تأتي من مصنعها بأسيوط.

- «نوكيا»: مليون جهاز محمول هو الحجم المستهدف لإنتاج مصنع الشركة الجديد في السادس من أكتوبر.

- 3 شركات صينية كبرى تبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وهي « شاومي، ريلمي، هواوي».