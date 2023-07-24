عاجل .. عقوبة مالية كبيرة من الأهلى ضد حسين الشحات بعد خناقته مع لاعب بيراميدز

أعلن النادي الأهلي، توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات، بعد مشادته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكشف النادي الأهلي في بيان رسمي، عن توقيع العقوبة على حسين الشحات، بعد المشادة التي وقعت بينه وبين الظهير المغربي لفريق بيراميدز، وسط تدخل من لاعبي الفريقين لإنهاء الأزمة بعد الاشتباك الذي حدث بين الثنائي.

وكان حسين الشحات قد دخل في مشادة قوية مع محمد الشيبي، عقب نهاية لقاء الأهلي وبيراميدز، وظهرت عليه علامات الغضب ليتجه لمعاتبة ظهير أصحاب الأرض، ويشتبك معه، مما دفع الجهاز الفني لفريق بيراميدز بالإضافة إلى لاعبي الفريقين للتدخل.