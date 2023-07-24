عاجل.. محمد الشيبي: حسين الشحات هددني بكسر قدمي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، تفاصيل خناقة حسين الشحات لاعب الأهلي معه، عقب نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت مساء أمس الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

محمد الشيبي يكشف كواليس خناقة حسين الشحات: تهديد لسلامة مستقبلي الكروي

وكتب محمد الشيبي عبر الاستوري الخاص بحسابه على إنستجرام، بشأن مشادة حسين الشحات معه، قائلا:"تم تهديدي بكسر قدمي، مما يشكل تهديد لسلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري".

وأشار الشيبي إلى أنه تفادى القيام بأي رد فعل خلال المشادة، وذلك احتراماً لمسؤولي فريق بيراميدز، وللقانون الداخلي للنادي.

وأضاف لاعب فريق بيراميدز :"تعرضت للإهانة ومضايقات من جانب اللاعب حسين الشحات وفيديو الصلح كان أمام الصحفيين وبطلب من لاعب الأهلي بعد علمه أن فيديو الخناقة تم نشره".

الأهلي يعلن توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات

وأعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات، نتيجة ما بدر منه ضد لاعب بيراميدز محمد الشيبي.