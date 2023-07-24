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نجم الأهلي يكشف تفاصيل اهتمام ليفربول بضمه

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
06:06 ص | الإثنين 24 يوليو 2023
الأهلى

الأهلى

ابدى صلاح محسن لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الاهلي سعادته عقب تحقيق فريقه لقب بطولة كأس رابطة الأندية.

وقال «محسن» في تصريحات تليفزيونية: «كنت اشعر اننا سوف نحقق لقب البطولة وابلغت اللاعبين بذلك ، ناتج تعبنا في الدوري».

وافصح: «بعض الجهلاء لم يصدقوا ان محمد صلاح تحدث معي بشأن اهتمام ليفربول بي، ولكن كان هناك بعض اللاعبين بجانبي وشاهدوا هذه الواقعه مثل ايمن اشرف».

وأوضح: «مركز المهاجم هو المركز المفضل لي وتعرضت للظلم بسبب انني لم العب في مركزي بشكل كبير، عودتي للاهلي ستكون حافز لي».

صلاح محسن: تعرضت للظلم بالأهلي.. وأخبرت كولر عن مركزي المفضلوواصل: «سيراميكا كليوباترا كان يصل كثيرا لمرمى المنافسين لكن يهدر الفرص بشكل غريب».

وأردف: «مستواي في نهائي كأس الرابطة كان نتائج عمل 3 أيام فقط».

واستكمل: «تعرضت للظلم لأني لم ألعب كثيرا في مكاني ولم أحصل على الوقت الكاف للعب».

وأتم: «كولر سألني عن أفضل مركز لي في الملعب وأوضحت له أني أكون مميزا في مركز المهاجم الصريح، والأهلي لم يبلغني بعد بموعد التواجد في التدريبات».

بقلم محمد سعيد عبدالعظيم