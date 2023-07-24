مصرع شخص وإصابة آخرين في سقوط بلكونة عقار بحي الجمرك بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران في انهيار بلكونة عقار في شارع الخلعي بمنطقة الليان بحي الجمرك بالإسكندرية، وجرى نقل الضحايا للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفاة السباك وإصابة مساعده وسيدة

وأكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ماسورة صرف صحي بالعقار أدت إلى إتلاف البلكونة وتعرضها للانهيار، وأثناء وقوف السباك لإصلاحها ومعه مساعده وصاحبة الشقة، لم تتحملهم وانهارت بهم، ما أدى إلى وفاة السباك وإصابة مساعده والسيدة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

نقل المصابين للمستشفى.. وبحث ملف العقار

وتم نقل المصابين إلى مستشفى خليل حمادة لإسعافهم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث، وبحث ملف العقار لبيان حالته، وما إن كان صدر له قرارات ترميم من عدمه.