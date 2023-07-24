لماذا غير إيلون ماسك شعار «تويتر» إلى العلامة «X»؟.. اعرف التفاصيل

أعلن رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الكندية، إيلون ماسك تغيير شعار شبكة التغريدات القصيرة «تويتر» من العصفور الأزرق إلى العلامة إكس «X» التي تسمى بها شركته «سبيس إكس SpaceX» الخاصة بتقنيات استكشاف الفضاء.

ماسك يودع العصفور الأزرق

وكتب ماسك في تغريدة له على حسابه على تويتر، قائلا: «سوف نودع قريبا علامة تويتر التجارية، وسنودع شيئا فشيئا كل الطيور، وذلك في إشارة إلى الشعار التاريخي للمنصة (الطائر الأزرق).»

شراء ماسك لتويتر

واشترى ماسك شبكة تويتر في أكتوبر 2022 بقيمة 44 مليون دولار أمريكي، وحينها علق على الاستحواذ على تويتر، قائلا: «لا يتعلق بالمال بل لخدمة الإنسانية» مع الإشارة إلى أنه سيعمل على إطلاق حرية التغريد التي كانت تقيدها الشركة.

صورة جديدة لمبنى تويتر

ونشر ماسك صورة لمبنى تويتر معروض عليه حرف حرف X بإضاءة بيضاء، وغير الحساب الرسمي لتويتر صورته إلى الشعار الجديد ولكن حساب الشخص لا يزال يستخدم @Twitter، وجرى تغيير الشعار بجوار حسابات الموظفين الشخصية.

التوثيق المدفوع

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

وغرد ماسك عبر حسابه على الموقع المملوك له تويتر في أبريل الماضي معلنا أن الشخص يمكنه الحصول على العلامة الزرقاء من خلال دفع 8 دولارات شهريا وحينها رفض كثير من الأشخاص دفع هذه الدولارات مقابل التوثيق.

من هو إيلون ماسك ؟

ماسك هو رجل أعمال كندي حصل على الجنسية الأمريكية مولود في جنوب أفريقيا في 28 يونيو 1971، وهو مؤسس شركة سبيس إكس، وتم اختياره في 2016 من قبل مجلة فوربس ليصبح في المرتبة الـ21 في قائمة أكثر الرجال نفوذا في العالم، وكان أول شخص في العالم تزيد ثروته عن 300 مليار دولار، ويمتلك شركة تيسلا أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم.

متي تم إطلاق تويتر ؟

وتأسس موقع تويتر في شهر مارس عام 2006 من قبل جاك دورسي، ونوح غلاس، وبيز ستون وإيفان ويليامز و أُطلقَ فعليًا في يوليو من نفس العام.