لماذا غير إيلون ماسك شعار «تويتر» إلى العلامة «X»؟.. اعرف التفاصيل

أعلن رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الكندية، إيلون ماسك تغيير شعار شبكة التغريدات القصيرة «تويتر» من العصفور الأزرق إلى العلامة إكس «X» التي تسمى بها شركته «سبيس إكس SpaceX» الخاصة بتقنيات استكشاف الفضاء.

وكتب ماسك في تغريدة له على حسابه على تويتر، قائلا: «سوف نودع قريبا علامة تويتر التجارية، وسنودع شيئا فشيئا كل الطيور، وذلك في إشارة إلى الشعار التاريخي للمنصة (الطائر الأزرق).»

واشترى ماسك شبكة تويتر في أكتوبر 2022 بقيمة 44 مليون دولار أمريكي، وحينها علق على الاستحواذ على تويتر، قائلا: «لا يتعلق بالمال بل لخدمة الإنسانية» مع الإشارة إلى أنه سيعمل على إطلاق حرية التغريد التي كانت تقيدها الشركة.

ونشر ماسك صورة لمبنى تويتر معروض عليه حرف حرف X بإضاءة بيضاء، وغير الحساب الرسمي لتويتر صورته إلى الشعار الجديد ولكن حساب الشخص لا يزال يستخدم @Twitter، وجرى تغيير الشعار بجوار حسابات الموظفين الشخصية.

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8