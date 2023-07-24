عاجل.. تقارير: الأهلي يتعاقد مع رضا سليم نجم الجيش المغربي لمدة 4 مواسم

كشف موقع صحيفة البطولة المغربية، عن أن النادي الأهلي قد وقع عقد مبدئي مع رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة البطولة: الأهلي حسم صفقة رضا سليم اليوم.. واللاعب وقع على عقده مع الفريق الأحمر

وأكد الموقع أن الأهلي أنهى صفقة رضا سليم اليوم الإثنين، حيث وقع اللاعب على عقد مبدئي مع الفريق الأحمر يمتد لأربع مواسم.

وسيصبح رضا سليم هو ثالث لاعب مغربي يمثل النادي الأهلي، خلال السنوات الأخيرة، بعد الثنائي وليد أزارو وبدر بانون، حال إتمام الصفقة.