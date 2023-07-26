غواصة ترصد أسرارا جديدة في عالم البحار.. كائنات عملاقة ومتوحشة بالمحيط الهندي

تحتوي المسطحات المائية المختلفة، وخاصة أعماق المحيطات، على أنواع غريبة من الكائنات الحية التي يصعب تصورها بسبب خصائصها الفريدة أو مظهرها الغريب، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتينك» الروسية.

ظهور أشكال غريبة نتيجة الانتقاء الطبيعي

تأقلمت العديد من الكائنات البحرية التي تعيش في الأعماق مع بيئتها القاسية، الباردة والمظلمة، مما أدى إلى ظهور أشكال غريبة نتيجة الانتقاء الطبيعي.

ويُشكل العلم عن المحيطات نسبة صغيرة جدًا، حيث إنه تم استكشاف 5% فقط من المحيطات بواسطة البشر، بينما الـ 95% الباقية لا تزال غير معروفة.

ورصدت إحدى الغواصات مستعمرات الكائنات الحية البحرية المعروفة باسم «سايفونوفور»، والتي تُعتبر شبه خالدة حيث تتكاثر عن طريق التناسخ، وبعضها يتجاوز طول الحوت الأزرق العملاق، وتتميز بلونها الأزرق البراق، وذلك في المحيط الهندي.

الغواصة تلاحظ وجود العديد من الكائنات البحرية الغريبة

وقد لاحظت الغواصة وجود العديد من الكائنات البحرية الغريبة، بما في ذلك سمكة «فانج توث» (الناب) التي تتميز بأسنانها الحادة والأطول بين الأسماك ذات الحجم المماثل، وكذلك وجود قناديل البحر وخيار البحر المضيئين.

كما فوجئ مشغلو الغواصة بوجود سمكة «تود» في القعر، والتي طورت أطرافًا تساعدها على التحرك والتصويب على فرائسها.