نائب: الزيادة السكانية خطر كبير على المجتمعات

قال عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إنّ الجميع يتفق على أنّ الزيادة السكانية تمثل خطرا كبيرا على المجتمعات، حال لم يتم استغلال هذه الطاقات، وهناك نماذج نجحت في أن تحول هذه الزيادة لطاقة وقوة بشرية عظمى، ولكن هذا الأمر استغرق سنوات طويلة وآليات خاصة.

نسبة ارتفاع السكان في مصر

وأضاف هندي، في بيان صدر عنه اليوم، أنّه وفقا لمعلومات مجلس الوزراء، فإنّ عدد السكان في مصر ارتفع بنسبة 25.3% ليصل إلى 104.9 ملايين نسمة في مايو 2023 مقابل 83.7 مليون نسمة في عام 2012، وتعداد سكان مصر تضاعف خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ14 عالميًّا من حيث عدد السكان، ومن ثم يجب التعامل مع الأمر من منظور مختلف.

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ الزيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة، وتؤثر بشكل كبير على نصيب الفرد من الناتج القومي، خاصة وأنّ القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية.

الارتقاء بالخصائص السكانية

وطالب عضو مجلس النواب، بالتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية، كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، ما يستوجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن النجاحات أو الإخفاقات في التعامل مع هذا الملف على وجه التحديد، على أن يكون لها مخصصات مالية خاصة بقضية الزيادة السكانية على وجه الخصوص، وعمل تقرير دوري عن نتائج الجهود على أرض الواقع لتلافي العقبات إن وجدت، أو مواصلة العمل حال تحقيق نتائج مبشرة.