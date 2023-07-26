وزيرة التخطيط عن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»: استثمار في الثروة البشرية

ترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إحدى لجان اختيار المتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل والقيادة، وتنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات النساء اللاتي يتقلدن وظائف في القطاع الحكومي والخاص.

مستوى المتقدمات للبرنامج

وأشادت الوزيرة بمستوى المتقدمات للبرنامج، مؤكدة أن المتقدمات أمام اللجنة لديهن شغفًا كبيرًا لتطوير قدراتهن وتحسين وضعهن الوظيفي.

البرنامج يعكس الدور المهم للأكاديمية الوطنية للتدريب

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا البرنامج يعكس الدور المهم للأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تحظى بدعم القيادة السياسية لتطوير ورفع كفاءة المرأة المصرية، فضلًا عن البرامج الأخرى التي تستهدف كل فئات المجتمع المصري.

استثمار الدولة المصرية في الثروة البشرية

وأوضحت أن ماتقوم به الأكاديمية الوطنية يمثل أحد أبرز ملامح استثمار الدولة المصرية في الثروة البشرية بهدف صناعة مستقبل أفضل.

تعزيز خطط التنمية المستدامة والشاملة

وأشارت إلى أنّ البرنامج مخصص للقيادات الوسطى بالمواقع التنفيذية في المؤسسات والأجهزة والشركات الحكومية والخاصة في مصر، موضحة أن البرنامج يأتي فـي إطار حرص الدولـة المصرية والقيادة السياسية على تعزيز خطط التنمية المستدامة والشاملة، والتي تتضمن تمكين الفتاة والمرأة المصرية اقتصاديًا وسياسيًا وإداريا مـن خلال التدريب المتطور، وضمان تكافـؤ الفرص لتولي مهام قيادية في مختلف المجالات التنموية.