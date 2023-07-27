وزيرة التخطيط: الانتهاء من 319 مشروعا تنمويا بقنا بتكلفة 2.4 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا بعنوان «مُتابعة المواطن» في محافظة قنا، ويتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقا لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من «خطة المواطن» إلى «مُتابعة المواطن»، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقا مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت الزيرة أنّ تقارير «متابعة المواطن» تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وتفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وتفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 319 مشروعا تنمويا في 5 قطاعات «التنمية المحلية، التعليم، الاسكان، الري، الكهرباء» بتكلفة استثمارية كلية 2.4 مليار جنيه بمحافظة قنا خلال العام المالي (2022/21).

8 مشروعات لتحسين الإنتاجية الزراعية

وقال دكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لتحسين الإنتاجية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني «القضاء على الجوع»، لافتا إلى أنه فيما يخص الهدف الرابع «التعليم الجيد»، تم تنفيذ 72 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 982 فصلا.

وأضاف أنّ التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس «المياه النظيفة»، فإنه تم تنفيذ 12 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالنسبة للهدف السابع «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، تم الانتهاء من 8 مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية الكهرباء والانارة، وتوريد وتركيب 140 عمود إنارة بمشتملاتها و3200 كشاف ليد.

وفيما يتعلق بالهدف الثامن والتاسع «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، «الصناعة والابتكار»، فإنه تم إنشاء منطقة حرفية بالترامسة بمركز قنا على مساحة 20 فدان تضم حوالي 450 ورشة، وإنشاء منطقة حرفية بفرشوط، إلى جانب تطوير وتدعيم المشروعات الانتاجية مثل مشروعات صناعة العلف، علاوة على ترفيق وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بقفط ، وبهو.

وبالنسبة للهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، ذكر التقرير أنه تم إنشاء حوالي 2000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ، إلى جانب تنفيذ 20 مشروعا ضمن برنامج الأمن والاطفاء والمرور، و60 مشروعا ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر «العمل المناخي» تم الانتهاء من 43 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة.