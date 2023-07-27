مدبولي: أزمة انقطاع الكهرباء بدأت مع الموجة الحارة.. وتنسيق يومي لتشغيل المحطات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي بدأت من 17 يوليو الجاري، بالتزامن مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الذي واجهته مصر والعالم، مضيفا أن أمين عام الأمم المتحدة أدلى ببيان وتصريح مهم تضمن «أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، ودخلنا عصر الغليان العالمي، وتغير المناخ أمر مرعب وما يحدث هو مجرد البداية».

وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي من العلمين الجديدو، نقلته قناة إكسترا نيوز، أن تصريحات أمين عام الأمم المتحدة تلخص ما تشهده دول العالم حاليا، لافتا أن محطات الكهرباء الموجودة في مصر تعمل بتنسيق كامل يومي بين وزارتي الكهرباء والبترول، فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء.

وتابع: «هناك أخبار وأسئلة متداولة في وسائل الإعلام تسأل عن كيفية إدارة الأزمة وأعمال التنسيق بين الوزارات، وأقول إن تشغيل محطات الكهرباء في مصر يعمل من خلال منظومتي تشغيل».