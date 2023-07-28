موعد نزول أيفون 15 في السعودية.. مقاوم للخدوش والصدمات

يرغب عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المصريين في المملكة العربية السعودية، في معرفة موعد نزول أيفون 15 في السعودية، وذلك بعد نزول عدد كبير من الإصدارات السابقة التي أثبتت مكانتها بين المستخدمين، ما دفع الكثير منهم إلى البحث ومعرفة مميزات أيفون 15 التي قد تحفزهم على شرائه فور نزوله في الأسواق.

موعد نزول أيفون 15 في السعودية

وبحسب المعتاد من شركة أبل العالمية، فإنها تعلن عن أحدث منتجاتها في بداية شهر سبتمبر من كل عام، ليبدأ توزيع منتجاتها في الأسواق بشكل عام، لذلك فأن موعد نزول أيفون 15 في السعودية المتوقع هو آخر أسبوع من سبتمبر 2023.

سعر أيفون 15 في السعودية

وبعد معرفة موعد نزول أيفون 15 في السعودية، فمن المتوقع أن يتراوح سعر أيفون 15 العادي بسعر 3800 ريال، بينما سعر أيفون 15 بلس يبدأ من 4200 ريال، بينما الأيفون 15 برو بلس بسعر 5250 ريال.

مواصفات أيفون 15

وبحسب مجلة «فوربيس»، يتميز أيفون 15 عن غيره من الإصدارات السابقةً بالعديد من المزايا التي دفعت الكثير من محبي شركة آبل ومنتجاتها في المملكة للبحث عن موعد نزول أيفون 15 في السعودية، وهي كالتالي

ويحصل حاملي أيفون 15 و أيفون 15 برو و برو ماكس، على مزيد من التحسينات من معالج Apple A17 Bionic، وهو معالج سداسي النواة.

ويتميز أيفون 15 بتصميمه المقاوم للمياه والأتربة، إذ أن هيكله مصنوع من التيتانيوم.

حواف أيفون 15 يتميز بإنه فائق النحافة يسهل استخدامه.

تصميم الشاشة يأتي بنظام حماية باستخدام زجاج ceramics shield glass مما يجعلها مقاومة للخدوش والصدمات القوية.

تتميز شاشة أيفون 15 بأنها Super Retina XDR OLED، ودقتها 2532* 1170 بكسل، أي أكثر دقة ووضوحا من الاصدارات السابقة، ويصل معدل التحديث الي 120 هرتز.

تأتي الكاميرا الأساسية في أيفون 15 بدقة 48 ميجابكسل، إي يقوم بتحسين جودة الصور المكبرة بشكل كبير.

يعمل أيفون 15 بنظام IOS 17.

تصل قوة بطارية أيفون 15 إلي 1460 مللي أمبير.