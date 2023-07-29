أيمن الجميل: مشروع تنمية الريف المصري وبرامج الزراعة المتكاملة تحقق الأمن الغذائي وتضاعف الصادرات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة شركة «كايرو 3A» للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن مشروع تنمية الريف المصري، المدرج ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي، يمكنه تحقيق الأمن الغذائي لمصر، ومضاعفة الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه وتركيزات الفواكه والصناعات الغذائية المرتبطة، خاصة وأن مشروع الريف المصري يستهدف استصلاح وزراعة نحو 15 مليون فدان جديدة، اعتماداً على المياه الجوفية في ثمان محافظات، هي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة، وجميع هذه المناطق تقع بالقرب من خطوط الاتصال وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه والخدمات والبنية الأساسية، مما يسهل إقامة التجمعات العمرانية في المناطق المتاخمة لمشروعات التنمية الزراعية.

وأضاف رئيس شركة «كايرو 3A» للاستثمارات الزراعية والصناعية أن البرامج الداعمة للتنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة، ومنها برنامج الزراعة التعاقدية، وبرنامج إنتاج التقاوي المنتقاة، تسهم بقوة في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في تأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية للمصريين من الحبوب والخضروات والفواكه، وكذلك التقدم في ملف التصدير، الذي يحقق عوائد كبيرة من النقد الأجنبي، حيث تصل الصادرات المصرية من الخضر والفواكه ومستخلصاتهما نحو 5 ملايين طن، تستهدف الدولة المصرية مضاعفتها إلى نحو 10 ملايين طن خلال أعوام قليلة.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الزراعة التعاقدية أثبتت فاعليتها في التسويق الزراعي لعديد من الحاصلات الزراعية الرئيسية، حيث يجري التعاقد مع المزارعين على توريد المحصول قبل زراعته، مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها، بما يضمن انتظام عمليات التوريد، وحصول المزارعين على عوائد مجزية، فضلاً عن الربط المباشر بين عمليات الإنتاج والمعروض من المنتجات الزراعية والطلب عليها داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن برنامج إنتاج التقاوي المنتقاة يستهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية، والاعتماد على بذور منتجة محلياً تحمي المحاصيل من الآفات، وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.

وأوضح أيمن الجميل أهمية مشروع تنمية الريف المصري الكبيرة بالنسبة لمستقبل الزراعة المصرية، بدءاً بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال زراعة الأراضي المُستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية، وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنوياً، وخلق عدد كبير من فرص العمل للشباب، وتوفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى التنشيط الاقتصادي للمحافظات الحدودية والصحراوية، وفتح مجالات للاستثمار بها، من خلال إقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.