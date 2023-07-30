عاجل.. برشلونة يمطر شباك ريال مدريد بثلاثية بيضاء في مباراة ودية

حقق نادي برشلونة الفوز على حساب غريمه ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وأقيمت المباراة على ملعب ايه تي أند تي ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ديمبيلي يقود برشلونة لتحقيق الانتصار على ريال مدريد وديااللقاء بدأ بضغط كبير من جانب لاعبي نادي برشلونة من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك ريال مدريد، الذي تراجع في بداية المباراة.

وفي الدقيقة 4 من عمر اللقاء، كاد أوريول روميو أن يسجل الهدف الأول بعد تمريرة وصلت له من جانب دفاعات ريال مدريد، إلا أن الكرة ارتطمت بالعارضة وخرجت خارج المرمى.

وتألق تير شتيجن أمام تصويبة فيدريكو فالفيري في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، ليبقي النتيجة سلبية بين برشلونة وريال مدريد.

ونجح نادي برشلونة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، عن طريق عثمان ديمبيلي، بعد تمريرة رائعة من جانب بيدري وصلت إلى ديمبيلي الذي سدد الكرة وسكنت شباك تيبو كورتوا.

وتحصل فيدريكو فالفيردي على ركلة جزاء في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، بعد عركلة من جانب دفاعات برشلونة، لكن فينيسيوس أهدر ركلة الجزاء.

وعاد تير شتيجن للتألق من جديد في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بعد تسديدة من جانب رودريجو جوس، تألق في التصدي لها.

حاول لاعبو نادي ريال مدريد تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكنهم لم ينجحوا لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

أحداث الشوط الثاني

الشوط الثاني شهد ضغطا مبكرا من لاعبي نادي ريال مدريد من أجل تعديل النتيجة، وسط تمركز دفاعي من جانب لاعبي نادي برشلونة في وسط الملعب.

وتألق ماركو تير شتيجن من جديد أمام تصويبة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من جانب مودريتش وصلت لفينيسيوس الذي سدد كرة تألق حارس برشلونة في التصدي لها.

ومنعت العارضة ريال مدريد في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، من تعديل النتيجة بعد تصويبة قوية من جانب أوريلين تشواميني ارتطمت بالعارضة ورأس تير شتيجين وخرجت خارج المرمى.

وكاد نادي ريال مدريد أن يعادل النتيجة في الدقيقة 79 من عمر المباراة، بعد توغل من جانب فينيسيوس جونيور ومراوغة أكثر من لاعب، قبل أن يسدد كرة تمر بجوار مرمى نادي برشلونة.

وسجل نادي برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، عن طريق فيرمن لوبيز، لينجح نادي برشلونة في تعزيز النتيجة.

وتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء، بانتصار برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.