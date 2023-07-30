محافظ القليوبية: الدفع بـ 20 سيارة لإصلاح طفح مياه مصرف البركة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مدينة الخانكة لحل مشكلة طفح مياه الصرف المغطى بمصرف البركة بمنطقة القلج، نتيجة كسر خط الصرف المغطى قطر 1500 أثناء أعمال إنشاء بيارة صرف صحي لمشروع الصرف الصحي بالقلج، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه في المصرف من الجانبين

السيطرة على ارتفاع منسوب المياه

وأكد محافظ القليوبية أنه تمت السيطرة على ارتفاع منسوب المياه من خلال الدفع بعدد 15 بدالة كبيرة و20 سيارة شفط مياه، بالإضافة إلى عمل تحويل لمجرى المصرف للتخفيف من حدة الأزمة، لحين قيام الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح الماسورة لعودة مجرى المصرف إلى طبيعته خلال ساعات.

وعيان فريق من الاستشاريين بمعاينة موقع الكسر وطرح بدائل تصميمية وتكليف المقاول بالبدء في أعمال تجهيز الموقع تمهيدا لاعتماد التصميم النهائي والبدء في التنفيذ على الفور.

السيطرة على المشكلة

والتقى المحافظ خلال الزيارة بأهالي المنطقة وطمأنهم، مؤكدا أنه تمت السيطرة على المشكلة ووضع الحلول الفورية وسيتم حل المشكلة بشكل فوري، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تتابع الموقف حفاظا على مصالح المواطنين وعدم تضررهم، وأنه سيتابع بنفسه المشكلة لحين حلها

كما وجه المحافظ خلال الزيارة بعمل حملة مكبرة لتطهير المصرف بالكامل، ورفع المخلفات الموجودة على سطح المياه ونقلها إلى المدفن الصحي للحفاظ على صحة المواطنين القاطنين بالمنطقة وتوفير بيئة صحية لهم.

ورافق المحافظ في الجولة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، والمهندس أحمد نزيه وكيل وزارة الري والمهندس خالد هاشم نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد عبد الحميد مدير الجهاز التنفيذي فرع الخانكة.