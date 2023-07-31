«فرح» الثالثة على الثانوية العامة: كنت أحضر بالمدرسة.. وسألتحق بكلية الآداب

عبرت فرح محمد قدري إبراهيم حسن، الطالبة الثالثة على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة 2023 من شعبة الأدبي، والوحيدة في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 من محافظة الإسكندرية، عن سعادتها كونها ضمن الأوائل، مشيرة إلى أن الله عوض تعبها طوال العام الدراسي.

الطالبة: كنت أذاكر المعلومة 3 مرات يوميا

وأضافت الطالبة ضمن أوائل الثانوية العامة 2023 لـ«الوطن»، أنها اعتادت المذاكرة طوال العام دون كلل، حيث يبدأ يومها بالمدرسة التي اعتادت الذهاب إليها طوال العام، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية والمذاكرة المنفردة، فأصبحت تتحصل على المعلومة في 3 مناسبات مختلفة خلال اليوم الواحد.

كلية الآداب طموح الطالبة الثالثة على الجمهورية

وأشارت بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، إلى أنها تأمل الالتحاق بكلية الألسن، إلا أنها خارج الإسكندرية، لذا فالبديل الأمثل كلية الآداب جامعة الإسكندرية كونها الكلية الوحيدة في الإسكندرية التي تقدم دراسة اللغات، حيث ترغب في دراسة اللغات الأجنبية، كونها خريجة مدرسة لغات وتعشق تلك الدراسة.

وأكدت أنها ركزت العام كله على المذاكرة، فخصصت كل يوم للمذاكرة دون تخصيص ساعات معينة، فكل يوم له مذاكرته الخاصة مهما طالت الساعات، يتخللها فترات راحة بسيطة .