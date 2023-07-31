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عاجل.. الرئيس السيسي يُصدر تعديلات قانون الاستثمار: حوافز جديدة

كتب:

محمد مجدي
03:24 م | الإثنين 31 يوليو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.

يأتي ذلك بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون في وقت سابق.

ويعتبر القانون استمرار للإصلاح التشريعية التي تقوم بها الدولة لتشجيع العمل بملف الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في هذا الصدد.

ويتضمن القانون تمتع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعدها، وأيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا القانون، فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.