عاجل.. الرئيس السيسي يُصدر تعديلات قانون الاستثمار: حوافز جديدة

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.

يأتي ذلك بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون في وقت سابق.

ويعتبر القانون استمرار للإصلاح التشريعية التي تقوم بها الدولة لتشجيع العمل بملف الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في هذا الصدد.

ويتضمن القانون تمتع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعدها، وأيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا القانون، فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.