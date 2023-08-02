مبادرة «رعاية النشء» بالتنسيقية تبحث سبل تفعيل الخطاب الديني مع الأوقاف

بحثت مبادرة «رعاية النشء» بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع وزارة الأوقاف، تفعيل وتطوير الخطاب الديني، وذلك بهدف تجنيب النشء الفكر المتطرف الذي يواجه المجتمع ومعالجة المشكلات التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع.

لقاء التنسيقية مع وزير الأوقاف

والتقى وفد التنسيقية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إذ جرى إطلاعه على أبرز المجهودات التي تقوم بها الوزارة لرعاية النشء في جميع محافظات مصر.

وأبدى الدكتور محمد مختار جمعة، ترحيبه بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إطار تكثيف الجهود لرعاية وحماية النشء، كما أشاد باهتمام التنسيقية بمبادرات مشروع البناء المتعدد.

وتطرق اللقاء إلى ضم الكتب التي تصدرها الوزارة إلى مكتبة التنسيقية، وتنظيم ورش عمل داخل مقرات التنسيقية مع الأطفال والعمل على توعية الفئات المستهدفة وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة.

حضور الجلسة

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة رحاب عبد الغني منسق المبادرة والنائب محمد طارق عضوا مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن السيد، دينا المقدم، يوستينا رامي، هاجر سعد الدين، محمد طه.

«رعاية النشء» هي إحدى مبادرات مشروع البناء المتعدد، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن استراتيجيتها لعام 2023، وذلك إلى جانب مبادرات التماسك الأسري، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة، وهيئة تنمية الصعيد.