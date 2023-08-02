«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات متقطعة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أنّ هناك اشتباكات متقطعة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا بجنوب لبنان، حيث سمعت أصوات الأسلحة الرشاشة والقذائف اليوم.

اندلاع اشتباكات في مخيم عين الحلوة

واندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة عقب اغتيال القيادي بحركة «فتح» أبو أشرف العرموشي وعدد من مساعديه.

وأدت هذه الاشتباكات إلى نزوح عدد من العائلات، ليتم التوافق على اتفاق لوقف إطلاق النار، غير أن الاتفاق لم يتم وتبعته مناوشات بين الطرفين.