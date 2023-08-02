«التخطيط» تعلن ضوابط عمل بعض الموظفين من المنزل ترشيدا للكهرباء

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضوابط ترشيد استهلاك الكهرباء بالوزارة في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ببدء عمل بعض الموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل بنظام «الأونلاين» على مدار شهر أغسطس 2023.

استثناء بعض العاملين من هذا النظام

وتضمنت إجراءات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق نظام العمل من المنزل لكافة العاملين بالوزارة يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، بداية من الأحد المقبل، مع مراعاة استثناء بعض العاملين من هذا النظام حسب حاجة العمل، ومنهم بعض العاملين بالإدارة المركزية لشؤو مكتب الوزير، وبعض العاملين بمكتب مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، ويتم تحديدهم بنهاية كل أسبوع بناء على حاجة العمل.

تواجد ممثل أو أكثر من إدارة الدعم الفني

كما تضمنت إجراءات وزارة التخطيط ضرورة تواجد ممثل أو أكثر من إدارة الدعم الفني للتحول الرقمي (IT)، وكذلك من إدارة الشؤون الإدارية، لتقديم الدعم اللازم أثناء تواجد الموظفين طبقا لحاجة العمل، وفي حال العمل من مقر الوزارة يتم التنسيق مع الشؤون الإدارية مسبقا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يجوز استدعاء أي من السادة الموظفين الآخرين، للعمل من مقر الوزارة وفقا لحاجة العمل على أن يتم التنسيق مع الشؤون الإدارية بشكل مسبق، ويتم مراجعة العمل بهذا النظام بشكل دوري.