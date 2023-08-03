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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بمئوية ميلاد البابا شنودة اليوم

كتب:

مريم شريف
09:31 ص | الخميس 03 أغسطس 2023
البابا شنودة الثالث

البابا شنودة الثالث

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الذكرى المائة لميلاد البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من بطاركة الكنيسة، والذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1923 بقرية سلام إحدى قرى أسيوط باسم «نظير جيد روفائيل».

مؤتمر بحثي بالمركز الثقافي احتفالا بمئوية البابا شنودة 

أقام المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا إرميا، الأسقف العام، مؤتمرا علميا، استمر لمدة يومين الأول والثاني من أغسطس، لمناقشة أبحاث علمية حول جوانب في حياة البابا شنودة.

ويقيم المركز الثقافي، اليوم، الحفل الختامي لمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، بحضور الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب والأنبا إرميا، وتقام فعاليات الاحتفال الختامي على المسرح الكبير، بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ويرفع الستار في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاه من تراث معلم الأجيال، ذهبي الفم، مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث. 

حضور الحفل الختامي بدعوات شخصية 

وأكد مينا سليمان، الباحث ومسؤول عن تنظيم الحفل الختامي لمئوية البابا شنودة، لـ«الوطن» أنّ دعوات الخميس 3 أغسطس شخصية يتم استلامها من خلال المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

 

 

 

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