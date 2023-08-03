محافظ القليوبية يوجه بتحري الدقة في محتوى الإعلانات المعروضة بالشوارع

شدد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية على ضرورة تحري الدقة في محتوى الإعلانات المعروضة بشوارع المحافظة، وخاصة الحاصلة على ترخيص من إدارة الإعلانات، على أن يتلائم شكلها مع البعدين البيئي والجمالي مع الاستغلال الأمثل للطرق والشوارع والجزر الوسطى والمسافات البينية لتعظيم الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكل الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القليوبية باللجنة العليا للإعلانات، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من شركات الإعلانات لوضع إعلانات بشوارع المحافظة.

دراسة قانونية لتنفيذ الإعلانات بالقليوبية

أوضح محافظ القليوبية أن اللجنة وافقت على عدد من الطلبات المقدمة لتنفيذ لافتات إعلانية بعدد من المواقع بمدن المحافظة المختلفة، بعد دراستها قانونيا وعلى عدد من طلبات تجديد إعلانات بالعديد من المواقع بمدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة استعرضت مقترح طرح بعض المواقع بنطاق مراكز ومدن بنها وقليوب وكفر شكر والخانكة وشبرا الخيمة بمنح حق استغلال فوانيس ولافتات إعلانية مضيئة بالمزايدة العلنية.

الهجان: أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل

وأكد الهجان أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، مضيفا أننا نعمل جميعا من أجل تذليل العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان، لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وإنشاء شركات متعددة

وكلف محافظ القليوبية سمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة باستمرار أعمال المرور من خلال لجان المعاينات على كافة المدن بنطاق المحافظة لحصر الشوارع الرئيسية التي يمكن تنفيذ إعلانات بها، وطرحها على شركات الإعلانات لوضع ضوابط لمنظومة الإعلانات بالمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بمراجعة الإعلانات ورصد جميع الأماكن التي تصلح لوضع الإعلانات لطرحها، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومجالس المدن، موجها بتكثيف عمل فرق المتابعة الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها، للقضاء على انتشار فوضى وعشوائية الإعلانات، وتحويل هذه العشوائية لمورد من موارد المحافظة، وعودة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع مرة أخرى.