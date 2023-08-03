«الصحة» تنظم يوما علميا لتطوير مهارات الأطباء في تخصص الأمراض العصبية

نظّمت وزارة الصحة والسكان يومًا علميًا بعنوان «السكتة الدماغية الوقاية والعلاج»؛ لتطوير مهارات الأطباء المتدربين في تخصص الأمراض العصبية والنفسية بالزمالة المصرية، في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ اليوم العلمي يهدف إلى تعريف المشاركين ببروتوكولات العلاج والأدلة الإرشادية الحديثة للسكتة الدماغية، وطرق التشخيص والأعراض، وكيفية الوقاية منها، مضيفًا أنّه تم عقد ورشة عمل للمتدربين ومناقشة الأسئلة والاستفسارات حول الحالات التي يتعاملون معها بما يعود على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في هذا المجال.

وزارة الصحة تتيح الأدوية والمستلزمات الطبية

وأضاف عبدالغفار أنّ وزارة الصحة أتاحت الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج السكتة الدماغية من أدوية مذيبة للجلطات وإجراء القسطرة المخية في بعض الحالات التي تستدعي ذلك على نفقة الدولة والتأمين الصحي بالمجان؛ لتقليل العبء عن كاهل مرضى السكتة الدماغية.

وأكد الدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، زيادة عدد المتدربين في تخصص الأمراض العصبية إلى 3 أضعاف ما يدل على وعي شباب الأطباء بأهمية تلك التخصصات الدقيقة، لافتًا إلى أنّ العمل على زيادة السعة التدريبية للتخصص بما يتوافق مع زيادة عدد المتدربين، وكذلك تطوير المناهج التدريبية وطرق التقييم؛ لضمان جودة التدريب.

حضور أطباء متخصصين في المخ والأعصاب

وقالت الدكتورة سحر فرج، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إن تنظيم اليوم العلمي كان بالتعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية والجمعية المصرية لطب وجراحة المخ والأعصاب، منوهة بأنّ المحاضرات كانت بمشاركة أساتذة واستشاريين طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وحضور عدد من الأطباء المتخصصين.